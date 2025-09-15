Eine schrecklich nette Familie
Folge 17: Las Vegas (2)
24 Min.Ab 12
Al Bundy und die Kinder Kelly und Bud haben sich auf die Socken gemacht, um Peggy und Marcy in Las Vegas aufzuspüren. Doch sie kommen ein wenig zu spät: Die beiden Frauen haben bereits ihr ganzes Geld verloren. Weil auch Al ziemlich blank ist, gibt es nur einen Weg, um wieder zu Geld zu kommen: Al muss es zurückgewinnen. Dies versucht er aber nicht am Spieltisch - sondern indem er gegen eine Profiringerin antritt ...
Eine schrecklich nette Familie
Genre:Sitcom, Comedy
Produktion:US, 1987
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland