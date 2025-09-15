Zum Inhalt springenBarrierefrei
Do It Yourself

Sony PicturesStaffel 4Folge 13
Folge 13: Do It Yourself

24 Min.Ab 6

Ein fürchterliches Unwetter hat das Haus der Bundys schrecklich zugerichtet. Am schlimmsten hat es das Dach erwischt. Handwerker sind unbezahlbar, wie jeder weiß. Doch das ist nicht der einzige Grund, warum sich Al weigert, einen solchen zu holen. In ihm ist ein ganz besonderer Sportsgeist erwacht: Was kann schon ein Handwerker, was er, Al Bundy, nicht kann? Er macht sich voller Elan daran, das Haus wieder auf Vordermann zu bringen. Peggy traut ihren Augen nicht.

Sony Pictures
