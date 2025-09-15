Eine schrecklich nette Familie
Folge 19: Wer trifft mehr?
24 Min.
Peggys Geburtstag steht an, und sie hofft sehr, dass sich Al etwas Besonderes ausdenkt. Doch Al will mit ihr zum Bowling: Er hat für diesen Tag, an dem er Mr. Weavers Rekord brechen will, wochenlang trainiert. Während er auf der einen Bahn loslegt, amüsiert sich Peggy auf einer anderen - und bowlt einen Strike nach dem anderen. Tatsächlich gelingt es Al, Weavers Rekord zu brechen, doch Peggy sorgt für die eigentliche Überraschung des Abends ...
Eine schrecklich nette Familie
Genre:Sitcom, Comedy
Produktion:US, 1987
