Eine schrecklich nette Familie
Folge 18: Die Freuden der Rache
24 Min.Ab 12
Semestereröffnungsball: Endlich sieht Bud die Chance gekommen, sich an Heather McCoy zu rächen. Sie hatte einst Buds Unterwäsche an einen Fahnenmast gehängt. Leider hat Bud auch diesmal das Nachsehen. Auf dem Ball gibt es aber noch eine andere Attraktion: Weil der Festredner abgesagt hat, wird Al gebeten, die Vorstellung des "Besten Footballers" zu übernehmen. Al nimmt seine Rolle als Redner sehr ernst. Er verfasst einen Appell an alle Schüler, auf keinen Fall zu heiraten ...
