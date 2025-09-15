Eine schrecklich nette Familie
Folge 2: Tote turnen nicht
24 Min.
Peggy und Marcy sitzen vor dem Fernseher und erleben eine Überraschung: Peggy hat zwei Wochen persönliches Fitnesstraining mit TV-Star Jim Jupiter, dem "gesündesten Mann von Chicago", gewonnen. Kurz darauf nimmt Jim Jupiter seine Arbeit im Hause Bundy auf - mit überraschendem Ergebnis: Das Training verändert nicht Peggy, sondern Jim. Der "gesündeste Mann von Chicago" ernährt sich schon bald nur noch von Fett und Zucker - mit fatalen Folgen ...
Eine schrecklich nette Familie
Genre:Sitcom, Comedy
Produktion:US, 1987
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland