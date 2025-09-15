Zum Inhalt springenBarrierefrei
Eine schrecklich nette Familie

Eine haarige Angelegenheit

Sony PicturesStaffel 4Folge 14
Eine haarige Angelegenheit

Eine schrecklich nette Familie

Folge 14: Eine haarige Angelegenheit

24 Min.Ab 12

Auch rechtschaffene Bürger bekommen das Gruseln, wenn die Steuerfahndung anrückt. Und diesmal erwischt es Al Bundy und seine Familie: Die Steuerfahndung sitzt dem Schuhverkäufer im Nacken, weil die Zahlen Al Bundys und die der Finanzbehörde um runde 5.000 Dollar differieren. Wie soll man bloß auf die Schnelle diese enorme Summe auftreiben? Schließlich hat das Verkaufsgenie Al Bundy die Idee seines Lebens: Er wird einfach die roten Haare seiner Ehefrau Peggy verscherbeln.

