Eine schrecklich nette Familie

Sony PicturesStaffel 7Folge 1
23 Min.Ab 6

Al Bundy steht ein nervender Besuch ins Haus: Auf Peggys Cousine Ida Mae und deren Mann Zemus ist er vorbereitet. Doch die beiden bringen ihren fünfjährigen Sohn namens Sieben mit. Sieben hat alle schlechten Eigenschaften seiner Eltern geerbt. Wenig später gehen Ida Mae und Zemus Zigaretten holen - und verschwinden. Schlimm genug, dass die Bundys jetzt mit dem unmöglichen Kind dasitzen. Doch dann nennt der Bengel Al auch noch Daddy!

