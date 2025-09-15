Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Eine schrecklich nette Familie

Al fährt angeln

Sony PicturesStaffel 7Folge 14
Al fährt angeln

Al fährt angelnJetzt kostenlos streamen

Eine schrecklich nette Familie

Folge 14: Al fährt angeln

23 Min.Ab 6

Al freut sich auf seinen Angelurlaub. Doch Peggy will mitkommen - und lädt auch Marcy ein, die gerade Zoff mit Jefferson hat. Im Ferienhaus zieht Al sich sofort auf sein Zimmer zurück. Zwischen Peggy und Marcy bricht ein gewaltiger Streit aus, der die ganze Woche anhält. Unterdessen amüsieren sich zu Hause Kelly, Bud und Jefferson mit Marcys Kreditkarte. Peggy und Marcy fahren als gute Freundinnen wieder heim, und Al bleibt zufrieden zurück. Da bricht ein Schneesturm los ...

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Eine schrecklich nette Familie
Sony Pictures
Eine schrecklich nette Familie

Eine schrecklich nette Familie

Alle 11 Staffeln und Folgen