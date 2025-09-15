Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der Mann mit der leeren Hose

Staffel 7Folge 16
Folge 16: Der Mann mit der leeren Hose

23 Min.Ab 12

Al liefert Peggy in ihrem Schönheitssalon ab, doch zuvor klaut sie ihm noch schnell den Geldbeutel. Während der Wartezeit zeichnet sie eine Karikatur von Al. Dieser kommt zurück, weil er seine Geldbörse vermisst, was Peggy zum Namen der Comic-Figur inspiriert: "Der Mann mit der leeren Hose". Der Verkauf ihrer Zeichnung an ein Frauenmagazin wird zu einem solchen Erfolg, dass der ahnungslose Al sich bald wundert, warum er von Passanten belächelt wird.

