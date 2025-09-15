Eine schrecklich nette Familie
Folge 16: Der Mann mit der leeren Hose
23 Min.Ab 12
Al liefert Peggy in ihrem Schönheitssalon ab, doch zuvor klaut sie ihm noch schnell den Geldbeutel. Während der Wartezeit zeichnet sie eine Karikatur von Al. Dieser kommt zurück, weil er seine Geldbörse vermisst, was Peggy zum Namen der Comic-Figur inspiriert: "Der Mann mit der leeren Hose". Der Verkauf ihrer Zeichnung an ein Frauenmagazin wird zu einem solchen Erfolg, dass der ahnungslose Al sich bald wundert, warum er von Passanten belächelt wird.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Eine schrecklich nette Familie
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Comedy
Produktion:US, 1987
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland