Samstagabend bei den Bundys

Sony PicturesStaffel 7Folge 2
Folge 2: Samstagabend bei den Bundys

23 Min.Ab 12

Samstagabend: Peggy möchte mit Al einen draufmachen und nicht, wie sonst am Samstag, fernsehen. Und Bud? Er hat ein Rendezvous mit einem Mädchen, das mit Masern zu Hause das Bett hüten muss. Kelly wird von ihrem Typen aus dem Auto geworfen, weil sie mit ihm nicht "kooperieren" will - und das fünfzehn Meilen außerhalb Chicagos. Kelly trifft zwei Freundinnen, denen es ebenso ergangen ist ...

