Staffel 7Folge 3
23 Min.Ab 6

Peggy findet, der unfreiwillige Familienzuwachs Sieben müsse in die Schule. Dabei fällt ihr auf, dass sie nicht einmal sein Geburtsdatum weiß. Kurzerhand setzt sie Siebens Geburtstag auf den nächsten Tag fest. Doch jetzt protestiert Al: Das wäre endlich sein Geburtstag gewesen, der jahrelang nicht mehr gefeiert worden ist. Doch stattdessen will Peggy nun Siebens "Geburtstag" in einem öffentlichen Park feiern - was Probleme macht, denn dort feiert schon eine andere Familie ...

