Sony PicturesStaffel 7Folge 5
23 Min.Ab 12

Peggys eheliches Liebesleben braucht mal wieder Auffrischung. Marcy rät ihr, sich im Kaufhaus nach Reizwäsche umzuschauen. Mit dem Versprechen, Essen einzukaufen, luchst Peggy Al Geld ab. Anstatt mit Lebensmitteln tanzt Peggy mit einem verführerischen Negligé an. Doch Al bleibt von den Dessous völlig unbeeindruckt. Sie gibt auf und kocht für Al. Und bei ihm geht die Liebe durch den Magen! Am Ergebnis gemessen, findet Peggy jedoch das Kochen viel zu aufwändig.

