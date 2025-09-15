Eine schrecklich nette Familie
Folge 7: Für Bier gegen Wein
23 Min.
Al hört, dass bei der kommenden Wahl auch über eine neue Biersteuer abgestimmt werden soll. Ihm ist klar: Dagegen muss gekämpft werden! Marcys politische Argumente werden einfach vom Tisch gefegt. Al verdonnert seine Familie dazu, geschlossen gegen die Biersteuer zu stimmen. Doch nach der Wahl gibt es ein böses Erwachen: Die Mehrheit war für die Steuer. Nun initiiert Al einen Marsch durch Chicago - und davor bekommt sogar der Stadtrat Angst.
Eine schrecklich nette Familie
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Comedy
Produktion:US, 1987
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland