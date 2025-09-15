Eine schrecklich nette Familie
Folge 12: Waren das noch Zeiten
23 Min.Ab 12
Al verdient sich ein Zubrot als Weihnachtsmann, denn schließlich kosten Geschenke Geld. Nach Feierabend trifft er sich mit den anderen Weihnachtsmännern in der Bar. Hier erzählt er seinen Kollegen von den alten Zeiten, als er seine Familie nicht beschenkte: Er ging immer nach demselben Trick vor und spielte die Familienmitglieder gegeneinander aus. Doch dieses Jahr hat seine Familie den Trick durchschaut und Al überlistet. Er spült seinen Frust runter - und begeht eine Dummheit.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Eine schrecklich nette Familie
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Feiertag, Sitcom, Comedy
Produktion:US, 1987
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland