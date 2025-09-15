Eine schrecklich nette Familie
Folge 6: Buds verzweifelte Suche
23 Min.Ab 6
Bud ist auf der Jagd nach einem Rendezvous mit einem Mädchen. Er mixt sich ein besonderes Deo zusammen. Doch auch das zeigt nicht den gewünschten Erfolg. Da bringt ihn Jefferson auf eine Idee: Er wird eine Studentenverbindung gründen, und dann werden die Girls schon angelaufen kommen. Bud versucht, die besten Studenten für seine Verbindung zu gewinnen - vergeblich. Es erscheinen nur zwei Männer: ein Kioskverkäufer und ein Rentner.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Eine schrecklich nette Familie
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Comedy
Produktion:US, 1987
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland