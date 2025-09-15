Zum Inhalt springenBarrierefrei
Buds verzweifelte Suche

Sony PicturesStaffel 7Folge 6
Folge 6: Buds verzweifelte Suche

23 Min.Ab 6

Bud ist auf der Jagd nach einem Rendezvous mit einem Mädchen. Er mixt sich ein besonderes Deo zusammen. Doch auch das zeigt nicht den gewünschten Erfolg. Da bringt ihn Jefferson auf eine Idee: Er wird eine Studentenverbindung gründen, und dann werden die Girls schon angelaufen kommen. Bud versucht, die besten Studenten für seine Verbindung zu gewinnen - vergeblich. Es erscheinen nur zwei Männer: ein Kioskverkäufer und ein Rentner.

Sony Pictures
