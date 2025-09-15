Eine schrecklich nette Familie
Folge 21: Die Bundys im Kino
23 Min.Ab 12
Kellys neuer Verehrer Frank erinnert die Bundys daran, dass ihre Tochter Geburtstag hat. Al gibt sich großzügig und lädt sie und die Familie ins Kino ein. Zur Überraschung aller nimmt Kelly das Angebot tatsächlich an! Im Kino muss Kelly dann entsetzt feststellen, dass Frank in Begleitung eines anderen Mädchens im Publikum sitzt. Auch Bud ist das Glück nicht hold: Seine Versuche, ein Mädchen anzumachen, enden mit blauen Augen.
Weitere Folgen in Staffel 7
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Comedy
Produktion:US, 1987
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland