Eine schrecklich nette Familie

Wenn ich mich zur Ruhe setze

Staffel 7Folge 23
Wenn ich mich zur Ruhe setze

Eine schrecklich nette Familie

Folge 23: Wenn ich mich zur Ruhe setze

23 Min.Ab 6

Al nimmt das Vorruhestandsangebot seiner Firma an - mit einer Abfindung von 12.000 Dollar. Doch seine Familie gibt das viele Geld in kürzester Zeit aus, und Al muss schon bald einen neuen Job annehmen. Es verschlägt ihn ausgerechnet wieder in ein Schuhgeschäft. Dort muss er mit drei Einwanderern namens Habib, Habib und Habib zusammenarbeiten. Diese haben eine Idee - und die wird ihnen von Al geklaut: Er kauft den Laden ...

