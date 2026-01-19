Die Superreichen der Monarchie (2/2)Jetzt kostenlos streamen
Folge 471: Die Superreichen der Monarchie (2/2)
Nicht nur waghalsige Unternehmer häuften in der Monarchie große Vermögen an. Auch beträchtliches "altes Geld" war im Umlauf. Familien wie Lobkowitz, Lacy oder Harrach waren nicht nur Grundherren, sondern auch Industrielle, die ihre adeligen Vorrechte in einträgliche Geschäfte ummünzten und so das Vermögen ihrer Dynastien vermehrten. Zwar verlor der Großadel gegen Ende der Monarchie an gesellschaftlicher Bedeutung, doch das Kapital blieb vielfach erhalten. Nicht selten gelang es den Familien sogar, ihren Reichtum über den Fall der Habsburger hinaus zusammenzuhalten. Der zweite und letzte Teil dieser Kurzserie beleuchtet unter anderem eine historische Schuldverschreibung aus dem 16. Jahrhundert, die – würde man ihre Gültigkeit bis heute anerkennen – heute Millionen wert wäre. Regie: Christian May Bildquelle: ORF/Pammer Film/
