Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Erbe Österreich

Die Superreichen der Monarchie (2/2)

ORF IIIStaffel 1Folge 471vom 19.01.2026
Die Superreichen der Monarchie (2/2)

Die Superreichen der Monarchie (2/2)Jetzt kostenlos streamen

Erbe Österreich

Folge 471: Die Superreichen der Monarchie (2/2)

46 Min.Folge vom 19.01.2026

Nicht nur waghalsige Unternehmer häuften in der Monarchie große Vermögen an. Auch beträchtliches "altes Geld" war im Umlauf. Familien wie Lobkowitz, Lacy oder Harrach waren nicht nur Grundherren, sondern auch Industrielle, die ihre adeligen Vorrechte in einträgliche Geschäfte ummünzten und so das Vermögen ihrer Dynastien vermehrten. Zwar verlor der Großadel gegen Ende der Monarchie an gesellschaftlicher Bedeutung, doch das Kapital blieb vielfach erhalten. Nicht selten gelang es den Familien sogar, ihren Reichtum über den Fall der Habsburger hinaus zusammenzuhalten. Der zweite und letzte Teil dieser Kurzserie beleuchtet unter anderem eine historische Schuldverschreibung aus dem 16. Jahrhundert, die – würde man ihre Gültigkeit bis heute anerkennen – heute Millionen wert wäre. Regie: Christian May Bildquelle: ORF/Pammer Film/

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Erbe Österreich
ORF III
Erbe Österreich

Erbe Österreich

Alle 1 Staffeln und Folgen