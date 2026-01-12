Zum Inhalt springenBarrierefrei
Erbe Österreich

Die Habsburger in Europa - Der Weg zur Weltmacht

ORF IIIStaffel 1Folge 469vom 12.01.2026
Die Habsburger in Europa - Der Weg zur Weltmacht

Folge 469: Die Habsburger in Europa - Der Weg zur Weltmacht

52 Min.Folge vom 12.01.2026

Die "Burgundische Hochzeit" von 1477 zwischen Maximilian I. und Maria von Burgund begründete den Aufstieg der Habsburger zur europäischen Großmacht. Die Heiratspolitik des 15. Jahrhunderts führte zur Teilung des Hauses Österreich in eine spanische und eine deutsche Linie. Aus dieser Verbindung gingen Karl V. und Ferdinand I. als römisch-deutsche Kaiser hervor. Die Dokumentation von Gernot Stadler zeigt die geopolitischen Folgen dieser dynastischen Strategie. Sie folgt den Spuren Karls V. in Spanien und begleitet den Historiker Simon Winder zu zentralen Orten der Habsburgergeschichte in Österreich. Bildquelle: ORF/Gernot Stadler Film

