Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Erbe Österreich

Die Habsburger in Europa - Aufbruch in die Moderne

ORF IIIStaffel 1Folge 472vom 19.01.2026
Die Habsburger in Europa - Aufbruch in die Moderne

Die Habsburger in Europa - Aufbruch in die ModerneJetzt kostenlos streamen

Erbe Österreich

Folge 472: Die Habsburger in Europa - Aufbruch in die Moderne

51 Min.Folge vom 19.01.2026

Im 18. Jahrhundert erlebten die Habsburger auch stürmische Zeiten. Ihre Macht und der enorme Einfluss auf die Geschicke Europas blieb vom Hochbarock bis in die Zeit der Aufklärung konstant. Mit Maria Theresia stand zum ersten und einzigen Mal eine Frau an der Spitze der Dynastie. Die Spuren, die das mächtige Herrschergeschlecht in dieser Zeit hinterlassen hat, zählen zu den eindrucksvollsten Objekten des baukulturellen Erbes mehrerer europäischer Länder. Bildquelle: ORF/Gernot Stadler Film/

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Erbe Österreich
ORF III
Erbe Österreich

Erbe Österreich

Alle 1 Staffeln und Folgen