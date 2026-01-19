Die Habsburger in Europa - Aufbruch in die ModerneJetzt kostenlos streamen
Erbe Österreich
Folge 472: Die Habsburger in Europa - Aufbruch in die Moderne
51 Min.Folge vom 19.01.2026
Im 18. Jahrhundert erlebten die Habsburger auch stürmische Zeiten. Ihre Macht und der enorme Einfluss auf die Geschicke Europas blieb vom Hochbarock bis in die Zeit der Aufklärung konstant. Mit Maria Theresia stand zum ersten und einzigen Mal eine Frau an der Spitze der Dynastie. Die Spuren, die das mächtige Herrschergeschlecht in dieser Zeit hinterlassen hat, zählen zu den eindrucksvollsten Objekten des baukulturellen Erbes mehrerer europäischer Länder. Bildquelle: ORF/Gernot Stadler Film/
