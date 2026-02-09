Erbe Österreich
Folge 485: Alles tanzt
37 Min.Folge vom 09.02.2026
Am Opernball wird überall getanzt – von der Eröffnungspolonaise über die Balletteinlagen bis zur Mitternachtsquadrille. Astrid Brunnbauer hat im Archiv gestöbert und zeigt die ganze Bandbreite: majestätische Polonaisen, grazile Tänze, Disco-Shakes – von José Carreras mit Anna Netrebko bis zur heimischen Prominenz, deren Füße genau im Fokus der Kamera stehen. Bildquelle: ORF
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