Opernball & Österreich: Land der OrdenJetzt kostenlos streamen
Erbe Österreich
Folge 478: Opernball & Österreich: Land der Orden
44 Min.Folge vom 02.02.2026
Österreich bleibt das Land der Orden. Und gerade zum Opernball werden die etlichen Verdienstzeichen, Medaillen und Ehrenkreuze besonders stolz getragen. Diese Doku blickt mit einem Augenzwinkern auf Österreichs einmalige Ordensliebe zurück und präsentiert anhand amüsanter Ausschnitte vergangener Opernball-Übertragungen das heimische Ordenswesen. Foto: ORF/Pammer Film
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Erbe Österreich
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 3