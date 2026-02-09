Opernball - Die VerwandlungJetzt kostenlos streamen
Erbe Österreich
Folge 484: Opernball - Die Verwandlung
49 Min.Folge vom 09.02.2026
Ein Blick hinter die Kulissen des prestigeträchtigen Events, der zeigt, wie die Wiener Staatsoper Schritt für Schritt für den Opernball bereit gemacht wird - vom Parkett, über den Blumenschmuck bis hin zu den Speisen. Denn es braucht nur dreißig Stunden, um aus der Oper einen Ballsaal zu machen, und weitere einundzwanzig Stunden danach für den Rückbau. Rund fünfhundert Menschen arbeiten eng choreografiert daran, dass dieser Ballabend gelingen kann. Bildquelle: ORF/Roman Zach-Kiesling
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