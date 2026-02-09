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Erbe Österreich

Opernball - Die Verwandlung

ORF IIIStaffel 1Folge 484vom 09.02.2026
Opernball - Die Verwandlung

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Folge 484: Opernball - Die Verwandlung

49 Min.Folge vom 09.02.2026

Ein Blick hinter die Kulissen des prestigeträchtigen Events, der zeigt, wie die Wiener Staatsoper Schritt für Schritt für den Opernball bereit gemacht wird - vom Parkett, über den Blumenschmuck bis hin zu den Speisen. Denn es braucht nur dreißig Stunden, um aus der Oper einen Ballsaal zu machen, und weitere einundzwanzig Stunden danach für den Rückbau. Rund fünfhundert Menschen arbeiten eng choreografiert daran, dass dieser Ballabend gelingen kann. Bildquelle: ORF/Roman Zach-Kiesling

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