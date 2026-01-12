Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Superreichen der Monarchie (1/2)

ORF IIIStaffel 1Folge 468vom 12.01.2026
47 Min.Folge vom 12.01.2026

Der Reichtum war schon in früheren Zeiten sehr ungleich verteilt. Gerade die Habsburger Monarchie und ihre hierarchische Gesellschaftsordnung beförderte unermesslichen Wohlstand für einzelne, während sie das Gros der Bevölkerung von einer Teilhabe ausschloss. In diesem neuen Erbe Österreich Zweiteiler zeigt ORFIII, welche Tycoons und Top-Reiche damals Fortune machten und wie sich das in Luxus und Lebensstil zeigte. Self-Made-Men wie der Automobilunternehmer Camillo Castiglioni verstanden es, hoch zu pokern und Trends zu erkennen. Monopole galten damals als etwas prinzipiell Sinnvolles, hinzu kamen geringe Kosten für die Arbeitskraft und ein laxes Patentrecht, das Österreich den Ruf einer „Kopiernation“ einbrachte – ideale Voraussetzungen für Glücksritter und alle, die den großen Coup witterten. Bildquelle: ORF/Pammer Film

