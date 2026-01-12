Die Superreichen der Monarchie (1/2)Jetzt kostenlos streamen
Erbe Österreich
Folge 468: Die Superreichen der Monarchie (1/2)
Der Reichtum war schon in früheren Zeiten sehr ungleich verteilt. Gerade die Habsburger Monarchie und ihre hierarchische Gesellschaftsordnung beförderte unermesslichen Wohlstand für einzelne, während sie das Gros der Bevölkerung von einer Teilhabe ausschloss. In diesem neuen Erbe Österreich Zweiteiler zeigt ORFIII, welche Tycoons und Top-Reiche damals Fortune machten und wie sich das in Luxus und Lebensstil zeigte. Self-Made-Men wie der Automobilunternehmer Camillo Castiglioni verstanden es, hoch zu pokern und Trends zu erkennen. Monopole galten damals als etwas prinzipiell Sinnvolles, hinzu kamen geringe Kosten für die Arbeitskraft und ein laxes Patentrecht, das Österreich den Ruf einer „Kopiernation“ einbrachte – ideale Voraussetzungen für Glücksritter und alle, die den großen Coup witterten. Bildquelle: ORF/Pammer Film
