Wien wie es niemals war (2/2)Jetzt kostenlos streamen
Erbe Österreich
Folge 493: Wien wie es niemals war (2/2)
45 Min.Folge vom 09.03.2026
Wien, wie wir es kennen, hätte völlig anders aussehen können: kühn, monumental, beinahe amerikanisch. Die Dokumentation zeigt, wie Otto Wagners visionäre Mega‑Pläne die Stadt radikal verändert hätten – und lässt sein gigantisches "Was wäre wenn?" dank spektakulärer Animationen lebendig werden. Ein atemberaubender Blick in ein Wien, das nie gebaut wurde. Bildquelle: ORF/Kurt Mayer Film
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