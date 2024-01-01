Die Elefantenrunde zur Europawahl 2024Jetzt kostenlos streamen
Europawahl 2024
Folge 1: Die Elefantenrunde zur Europawahl 2024
88 Min.Folge vom 09.05.2024
Im Vorfeld der EU-Wahl l diskutieren bei PULS 24 Anchorwoman Gundula Geiginger und Krone-Journalist Rainer Nowak die Spitzenkandidat:innen Reinhold Lopatka (ÖVP), Andreas Schieder (SPÖ), Harald Vilimsky (FPÖ), Lena Schilling (Die Grünen) sowie Helmut Brandstätter (NEOS).
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Europawahl 2024
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4