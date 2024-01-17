Europawahl 2024: Wild Umstritten Spezial am AbendJetzt kostenlos streamen
Europawahl 2024
Folge 17: Europawahl 2024: Wild Umstritten Spezial am Abend
53 Min.Folge vom 09.06.2024
Kommunikationsberater Rudi Fussi, Ex-EU-Abgeordneter der FPÖ Andreas Mölzer und "Krone"-Journalistin Ida Metzger analysieren bei PULS 24 Anchor Wolfgang Schiefer die erste Trendprognosen der EU-Wahl.
Europawahl 2024
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4