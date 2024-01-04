Die Elefantenrunde zur Europawahl 2024Jetzt kostenlos streamen
Folge 4: Die Elefantenrunde zur Europawahl 2024
95 Min.Folge vom 02.06.2024
Im Vorfeld der EU-Wahl diskutieren bei PULS 24 Anchorwoman Manuela Raidl die Spitzenkandidat:innen Reinhold Lopatka (ÖVP), Andreas Schieder (SPÖ), Harald Vilimsky (FPÖ), Lena Schilling (Die Grünen) sowie Helmut Brandstätter (NEOS).
