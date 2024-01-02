Europawahl 2024: Elefantenrunde der Israelitischen Kultusgemeinde Jetzt kostenlos streamen
Europawahl 2024
Folge 2: Europawahl 2024: Elefantenrunde der Israelitischen Kultusgemeinde
81 Min.Folge vom 14.05.2024
Die Konfrontation der EU-Spitzenkandidat:innen Reinhold Lopatka (ÖVP), Andreas Schieder (SPÖ), Lena Schilling (Die Grünen) sowie Helmut Brandstätter (NEOS) organisiert von der Israelitischen Kultusgemeinde (IKG), moderiert von Corinna Milborn.
Europawahl 2024
