EU-Trendprognose: Die Runde der Wahlmanager:innenJetzt kostenlos streamen
Europawahl 2024
Folge 12: EU-Trendprognose: Die Runde der Wahlmanager:innen
15 Min.Folge vom 09.06.2024
Die Wahlmanger:innen der EU-Spitzenkandidat:innen sprechen über die erste Trendprognose der Parlaments-Wahl. Bei Gundula Geiginger im Studio sind Grünen-Generalsekretärin Olga Voglauer, ÖVP-Generalsekretär Christian Stocker, FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz, SPÖ-Bundesgeschäftsführerin Sandra Breiteneder und NEOS-Generalsekretär Douglas Hoyos.
Europawahl 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4