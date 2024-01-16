Europawahl 2024: Die Runde der SpitzenpolitikerJetzt kostenlos streamen
Europawahl 2024
Folge 16: Europawahl 2024: Die Runde der Spitzenpolitiker
40 Min.Folge vom 09.06.2024
Gesundheitsminister Johannes Rauch (Die Grünen), ÖVP-Generalsekretär Christian Stocker (ÖVP), FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz (FPÖ), SPÖ-Klubobmann Philip Kucher (SPÖ) und Wiens Vize-Bürgermeister Christoph Wiederkehr (NEOS) analysieren die Ergebnisse der EU-Wahl.
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