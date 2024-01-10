Europawahl 2024: Wild Umstritten Spezial am NachmittagJetzt kostenlos streamen
Europawahl 2024
Folge 10: Europawahl 2024: Wild Umstritten Spezial am Nachmittag
18 Min.Folge vom 09.06.2024
Schauspieler Cornelius Obonya, Ex-EU-Abgeordneter der FPÖ Andreas Mölzer und "Kleinen Zeitung"-Journalistin Barbara Haas analysieren bei PULS 24 Anchor Wolfgang Schiefer den EU-Wahlkampf und aktuelle Trendprognosen.
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Europawahl 2024
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Genre:Talk
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ProSiebenSat.1 PULS 4