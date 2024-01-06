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Europawahl 2024

Schilling: "Freu mich wählen zu gehen"

PULS 24Staffel 1Folge 6vom 09.06.2024
Schilling: "Freu mich wählen zu gehen"

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Folge 6: Schilling: "Freu mich wählen zu gehen"

3 Min.Folge vom 09.06.2024

Im Wien-Meidling gab die Grüne Spitzenkandidatin Lena Schilling um 9 Uhr in der Früh ihre Stimme ab. "Das war ein langer Wahlkampf und ich freu mich, dass der Tag jetzt da ist", sagte die etwas müde wirkende Schilling vor der Stimmabgabe gegenüber Journalisten. In Bezug auf das Wahlziel von 500.000 Stimmen für die Grünen zeigte sie sich vorsichtig: "Wir werden sehen", aber natürlich sei es weiterhin ihr Wahlziel. Über Vorzugsstimmen und ob diese die Reihung auf der Grünen Liste umdrehen könnte, habe sie sich keine Gedanken gemacht, sagte sie auf Nachfrage. Wichtig seien möglichst viele Stimmen für Klimagerechtigkeit. Nach der Stimmabgabe wollte sie mit Kollegen aus dem Wahlkampfteam frühstücken gehen.

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