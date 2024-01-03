Europawahl 2024 - Der DuellabendJetzt kostenlos streamen
Folge 3: Europawahl 2024 - Der Duellabend
116 Min.Folge vom 27.05.2024
Jeder gegen Jeden hieß es am Duellabend vor der EU-Wahl auf PULS 24. Reinhold Lopakta (ÖVP), Andreas Schieder (SPÖ), Harald Vilimsky (FPÖ), Helmut Brandstätter (NEOS) und Lena Schilling (Die Grünen) staten in je zehnminütigen Duellen gegeneinander an, um die Gunst der Wähler:innen für sich zu entscheiden.
