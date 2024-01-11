Erste EU-Trendprognose: FPÖ klar auf Platz 1Jetzt kostenlos streamen
Europawahl 2024
Folge 11: Erste EU-Trendprognose: FPÖ klar auf Platz 1
4 Min.Folge vom 09.06.2024
Laut einer ersten, vorläufigen Trendprognose liegt die FPÖ bei der EU-Wahl mit 27 Prozent klar auf Platz eins. SPÖ und ÖVP liefern sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen um Platz zwei. Beide liegen bei rund 23 Prozent. Grüne und NEOS sind ebenfalls gleichauf bei rund 10,5 Prozent. Die KPÖ kommt auf 3 Prozent und die neue Partei DNA auf 2,5 Prozent.
