Europawahl 2024: Die Runde der Spitzenkandidat:innen
Europawahl 2024
Folge 13: Europawahl 2024: Die Runde der Spitzenkandidat:innen
22 Min.Folge vom 09.06.2024
Im Haus der Europäischen Union in der Wiener Wipplingerstraße, der österreichweiten Wahlzentrale, bittet PULS 24 Moderatorin Gundula Geiginger die Spitzenkandidat:innen Reinhold Lopatka (ÖVP), Andreas Schieder (SPÖ), Harald Vilimsky (FPÖ), Lena Schilling (Die Grünen) und Helmut Brandstätter (NEOS) zur Analyse ihres Abschneidens.
Europawahl 2024
