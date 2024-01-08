Wild Umstritten Spezial am MittagJetzt kostenlos streamen
Europawahl 2024
Folge 8: Wild Umstritten Spezial am Mittag
29 Min.Folge vom 09.06.2024
Ex-Grünen-Chefin Eva Glawischnig, "heute"-Journalist Christian Nusser und der ehemalige Nationalratspräsident Andreas Khol (ÖVP) analysieren bei PULS 24 Anchor Wolfgang Schiefer den EU-Wahlkampf und aktuelle Trendprognosen.
Europawahl 2024
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4