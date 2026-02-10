Das Geheimnis des KristallschädelsJetzt kostenlos streamen
Expedition Unknown - Mythen auf der Spur
Folge 1: Das Geheimnis des Kristallschädels
45 Min.Folge vom 10.02.2026Ab 12
Josh Gates wagt sich in die Dschungel Mittelamerikas, um den legendären Kristallschädel zu untersuchen, der von einem berühmten Abenteurer entdeckt wurde. Er will wissen, was hinter der Legende steckt.
Weitere Folgen in Staffel 5
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Alle Staffeln im Überblick
Expedition Unknown - Mythen auf der Spur
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Abenteuer, Dokumentation, Geschichte, Mystery, Reise
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 5, Season 8-9: Warner Bros. Entertainment GmbH