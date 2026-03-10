Die Kupferrolle und der WüstenschatzJetzt kostenlos streamen
Expedition Unknown - Mythen auf der Spur
Folge 9: Die Kupferrolle und der Wüstenschatz
44 Min.Folge vom 10.03.2026Ab 12
Unter den Schriftrollen vom Toten Meer befindet sich eine mysteriöse Kupferrolle, die Josh Gates untersuchen möchte. Sein Weg führt ihn durch die heiße jordanische Wüste.
Weitere Folgen in Staffel 5
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Alle Staffeln im Überblick
Expedition Unknown - Mythen auf der Spur
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Abenteuer, Dokumentation, Geschichte, Mystery, Reise
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH