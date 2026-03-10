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Expedition Unknown - Mythen auf der Spur

Das Geheimnis einer Piratenlegende

Kabel Eins DokuStaffel 5Folge 10vom 10.03.2026
Das Geheimnis einer Piratenlegende

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Expedition Unknown - Mythen auf der Spur

Folge 10: Das Geheimnis einer Piratenlegende

44 Min.Folge vom 10.03.2026Ab 12

Während seines Lebens als Freibeuter und Entdecker hat es Sir Francis Drake zu einem beachtlichen Vermögen gebracht. Josh Gates schließt sich Schatzjägern und maritimen Archäologen an, auf der Suche nach einem verlorenen Vorrat spanischen Goldes.

Weitere Folgen in Staffel 5

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