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Expedition Unknown - Mythen auf der Spur

Die Jesus-Mysterien

Kabel Eins DokuStaffel 5Folge 11vom 17.03.2026
Die Jesus-Mysterien

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Expedition Unknown - Mythen auf der Spur

Folge 11: Die Jesus-Mysterien

44 Min.Folge vom 17.03.2026Ab 12

Josh Gates geht den Rätseln rund um die Person Jesus Christus auf den Grund: Wo wurde er geboren? Welche neuen Enthüllungen werden ans Licht gebracht und wie beeinflussen sie das Bild, das wir bislang von dem Sohn Gottes haben?

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