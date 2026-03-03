Expedition Unknown - Mythen auf der Spur
Folge 7: Der letzte Nazi-Code
43 Min.Folge vom 03.03.2026Ab 12
Josh Gates macht sich auf die Spur eines schwer fassbaren Nazi-Schatzes, der durch einen komplizierten Code geschützt und der Legende nach in ein Musikstück eingebettet ist.
Weitere Folgen in Staffel 5
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Alle Staffeln im Überblick
Expedition Unknown - Mythen auf der Spur
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Abenteuer, Dokumentation, Geschichte, Mystery, Reise
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH