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Expedition Unknown - Mythen auf der Spur

Der letzte Nazi-Code

Kabel Eins DokuStaffel 5Folge 7vom 03.03.2026
Der letzte Nazi-Code

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Expedition Unknown - Mythen auf der Spur

Folge 7: Der letzte Nazi-Code

43 Min.Folge vom 03.03.2026Ab 12

Josh Gates macht sich auf die Spur eines schwer fassbaren Nazi-Schatzes, der durch einen komplizierten Code geschützt und der Legende nach in ein Musikstück eingebettet ist.

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