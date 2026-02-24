Das Schiffswrack der Great LakesJetzt kostenlos streamen
Expedition Unknown - Mythen auf der Spur
Folge 5: Das Schiffswrack der Great Lakes
44 Min.Folge vom 24.02.2026Ab 12
Josh Gates widmet sich dem langjährigen Rätsel rund um das erste Schiff, das in den Großen Seen Nordamerikas verloren ging - der Griffon.
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Alle Staffeln im Überblick
Expedition Unknown - Mythen auf der Spur
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Abenteuer, Dokumentation, Geschichte, Mystery, Reise
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 4-9: Warner Bros. Entertainment GmbH