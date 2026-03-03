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Expedition Unknown - Mythen auf der Spur

Die Schriftrollen vom Toten Meer

Kabel Eins DokuStaffel 5Folge 8vom 03.03.2026
Die Schriftrollen vom Toten Meer

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Expedition Unknown - Mythen auf der Spur

Folge 8: Die Schriftrollen vom Toten Meer

45 Min.Folge vom 03.03.2026Ab 12

Josh Gates reist nach Israel, um dem Rätsel um die Schriftrollen vom Toten Meer auf den Grund zu gehen. Die Pergamente, die in Qumran gefunden wurden, liefern neue Einsichten für die alttestamentliche Wissenschaft.

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