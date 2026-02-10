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Expedition Unknown - Mythen auf der Spur

Das Atlantis der Anden

Kabel Eins DokuStaffel 5Folge 2vom 10.02.2026
Das Atlantis der Anden

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Expedition Unknown - Mythen auf der Spur

Folge 2: Das Atlantis der Anden

44 Min.Folge vom 10.02.2026Ab 12

Josh Gates erforscht ein Geheimnis unter dem Titicacasee in Südamerika. Bei der Untersuchung entdeckt er mehrere Bauwerke des antiken Tiwanaku-Volkes, darunter Ruinen, die in den Tiefen des Sees verborgen sind und als "Atlantis der Anden" bezeichnet werden.

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