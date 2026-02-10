Expedition Unknown - Mythen auf der Spur
Folge 2: Das Atlantis der Anden
44 Min.Folge vom 10.02.2026Ab 12
Josh Gates erforscht ein Geheimnis unter dem Titicacasee in Südamerika. Bei der Untersuchung entdeckt er mehrere Bauwerke des antiken Tiwanaku-Volkes, darunter Ruinen, die in den Tiefen des Sees verborgen sind und als "Atlantis der Anden" bezeichnet werden.
Weitere Folgen in Staffel 5
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Alle Staffeln im Überblick
Expedition Unknown - Mythen auf der Spur
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Abenteuer, Dokumentation, Geschichte, Mystery, Reise
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 5, Season 8-9: Warner Bros. Entertainment GmbH