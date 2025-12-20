Eyeshield 21
Folge 10: Als Held geeignet
23 Min.Folge vom 20.12.2025Ab 12
Haruto befindet sich im Krankenhaus, nachdem er im letzten Spiel von Eyeshield umgerannt wurde. Sena hat ein schlechtes Gewissen und will sich bei ihm entschuldigen. Gemeinsam mit Monta besucht er den Gegner in der Klinik und erfährt dabei von dessen Selbstzweifeln ...
Genre:Anime, American Football, Drama
Produktion:JP, 2005
12
Copyrights:© Peppermint anime GmbH