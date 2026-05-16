Eyeshield 21
Folge 15: Findet Eyeshield
23 Min.Folge vom 16.05.2026Ab 12
Eyeshield ist zwar außergewöhnlich schnell, kann sein Tempo jedoch nicht lange durchhalten. Um seine Ausdauer zu verbessern, setzt Yoichi die ganze Schule darauf an, den Star-Spieler einzufangen. Mamori steht währenddessen kurz davor, Eyeshields Identität aufzudecken ...
Weitere Folgen in Staffel 1
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Alle Staffeln im Überblick
Eyeshield 21
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, American Football, Drama
Produktion:JP, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Peppermint anime GmbH