Eyeshield 21
Folge 16: Ryokans Abschied?!
23 Min.Folge vom 16.05.2026Ab 12
Ryokan wird beschuldigt, die Festdekoration in einer Einkaufspassage zerstört zu haben. Um zu verhindern, dass die Devil Bats deshalb vom Weihnachtsturnier disqualifiziert werden, tritt er aus der Mannschaft aus. Sena und die anderen wollen die wahren Schuldigen finden und zur Rechenschaft ziehen.
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Eyeshield 21
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, American Football, Drama
Produktion:JP, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Peppermint anime GmbH