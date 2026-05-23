Eyeshield 21
Folge 18: Des Faulpelzes Stolz
23 Min.Folge vom 23.05.2026Ab 12
Yoichi präsentiert seinen Kameraden einen neuen Club-Raum. Jeder Spieler erhält einen eigenen Spind, nur die Hä-Hä-Brüder müssen sich einen Platz teilen. Außerdem sucht das Football-Magazin eine Mannschaft, die gegen ein Team aus Amerika antreten kann. Youichi meldet die Devil Bats zwar dafür an, doch die Taiyo Sphinx werden ausgewählt.
Weitere Folgen in Staffel 1
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Eyeshield 21
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, American Football, Drama
Produktion:JP, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Peppermint anime GmbH