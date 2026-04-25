Der Junge mit den LichtgeschwindigkeitsbeinenJetzt kostenlos streamen
Eyeshield 21
Folge 1: Der Junge mit den Lichtgeschwindigkeitsbeinen
23 Min.Folge vom 25.04.2026Ab 12
Der schüchterne Sena Kobayakawa startet seinen ersten Tag an der Deimon-Oberschule. Da er dort lediglich seine Freundin Mamori kennt, möchte er neue soziale Kontakte knüpfen. Doch stattdessen gerät er schnell ins Visier einer Gruppe älterer Jungs, die ihn schikanieren wollen. Schließlich kommt ihm ein Mitglied der Football-Mannschaft zu Hilfe ...
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Eyeshield 21
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, American Football, Drama
Produktion:JP, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Peppermint anime GmbH