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Eyeshield 21

Der Junge mit den Lichtgeschwindigkeitsbeinen

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 1vom 25.04.2026
Der Junge mit den Lichtgeschwindigkeitsbeinen

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Eyeshield 21

Folge 1: Der Junge mit den Lichtgeschwindigkeitsbeinen

23 Min.Folge vom 25.04.2026Ab 12

Der schüchterne Sena Kobayakawa startet seinen ersten Tag an der Deimon-Oberschule. Da er dort lediglich seine Freundin Mamori kennt, möchte er neue soziale Kontakte knüpfen. Doch stattdessen gerät er schnell ins Visier einer Gruppe älterer Jungs, die ihn schikanieren wollen. Schließlich kommt ihm ein Mitglied der Football-Mannschaft zu Hilfe ...

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